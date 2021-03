Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Brand in Garage

Flammen löschte die Feuerwehr am Sonntag in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Eibenweg aus. Dort brannte es in einer Garage. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ersten Ermittlungen zufolge soll heiße Asche, die in einen Mülleimer geleert wurde, das Feuer verursacht haben. Die Höhe des Sachschadens kennt die Polizei noch nicht.

++++0493189

