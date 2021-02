Polizeiinspektion Lüneburg

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- versuchtes Tötungsdelikt ---

Lüneburg

In einer Wohnunterkunft in Lüneburg - Rettmer kam es am Freitag-Abend gegen 18:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Im Rahmen der Auseinandersetzung stach der 36-Jährige seinem 44-jährigen Widersacher zweimal mit einem Messer in den Arm. Dieser wurde dabei schwer verletzt und musste in das Klinikum eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Gegen den Beschuldigten wurde ein Haftbefehl erlassen.

--- Einbrüche ---

Lüneburg/ Reppenstedt

Zu gleich mehreren Einbrüchen kam es über das Wochenende sowohl in der Stadt als auch im Landkreis.

Am Sonntag-Morgen um 06:00 Uhr schlug ein 30-jähriger aus dem Landkreis Uelzen die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Lüneburger Straße "Am Berge" ein und flüchtete ohne Stehlgut. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife den Beschuldigten antreffen und festnehmen. Bei diesem wurden Einbruchwerkzeug und Betäubungsmittel aufgefunden. Der Zusammenhang zu weiteren Einbrüchen im Innenstadtbereich wird nun durch die Polizei überprüft.

Am Freitag zwischen 18:30 Uhr und 22:35 Uhr kam es in Lüneburg in der Straße "Heidkamp" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Haus. Dieses wurde durchsucht. Schlussendlich wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet.

Am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 22:00 Uhr brachen zudem unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Erlenweg in Reppenstedt ein. Auch hier wurde zuvor die Terrassentür aufgehebelt. Das Haus wurde komplett nach Stehlgut durchsucht.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter 04131/83062215 gerne entgegen.

--- Trunkenheitsfahrt ---

Rullstorf

Ein 44-jähriger Mann aus Rullstorf meinte es wohl gut, als am frühen Samstag-Morgen in einem Blumenladen in Rullstorf einen Strauß erwarb. Weniger gut war, dass er sich anschließend wieder stark betrunken in seinen Pkw setzte. Er konnte später durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Da ein Atemalkoholtest 2,73 Promille ergab, wurde bei dem Beschuldigten anschließend eine Blutprobe entnommen. Blumen muss dieser bis auf Weiteres wohl zu Fuß kaufen.

--- Schiffsunfall ---

Scharnebeck

Am Freitag gegen 18:00 Uhr kam es in Scharnebeck am Schiffshebewerk zu einem Unfall mit einem Tankschiff. Dieser schlug Leck, nachdem er mit der noch vorhandenen Eisschicht auf dem Kanal kollidierte. Dadurch lief der Maschinenraum des Schiffes teilweise voll Wasser. Durch Taucher der Feuerwehr konnte das Leck lokalisiert werden. Ein weiterer Wassereintritt in das Boot und somit ein größerer Schaden konnten so verhindert werden.

--- Körperverletzung ---

Reppenstedt

Bereits länger andauernde Streitigkeiten zwischen zwei Bewohnern einer Unterkunft im Birkenweg in Reppenstedt gipfelten am Samstag gegen 16:00 Uhr in einer handfesten Auseinandersetzung. Vermutlich schlug der 36-jährigen seinem 21-jährigen Widersacher in dessen Gesicht. Dieser bewaffnete sich daraufhin mit einem Messer und versuchte, auf sein Gegenüber loszugehen. Dieser konnte jedoch flüchten, sodass eine weitere Eskalation glücklicherweise ausblieb. Die Polizei trennt die Kontrahenten anschließend längerfristig.

Lüneburg

Vor einem Supermarkt in Lüneburg OT Goseburg benahmen sich am Samstag-Nachmittag zwei Männer aus Lüneburg (34 und 51 Jahre alt) daneben. Sie belästigten und beleidigten andere Kunden. Ein 51-Jähriger, welcher schlichtend eingreifen wollte, wurde sogar von dem betrunkenen 34-Jährigen Aggressor ins dessen Gesicht geschlagen.

--- Geschwindigkeitsüberwachung ---

Lüneburg

Am Samstag-Nachmittag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Theodor-Heuss-Straße durch. Hierbei wurden innerhalb einer Stunde sieben Temposünder erkannt. "Spitzenreiter"war ein 18-jähriger Barendorfer, welcher innerorts mit seinem BMW mit einer Geschwindigkeit von 92 km/h unterwegs war. Im droht nun ein Fahrverbot.

--- Coronakontrollen ---

Landkreise Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen musste die Polizei, überwiegend nach Hinweisen aus der Bevölkerung, eine sehr hohe Anzahl von Kontrollen durchführen, weil sich Personen nicht an die aktuell geltenden Coronaverordnung und die daraus resultierenden Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften hielten. In mehreren Fällen in allen drei Landkreisen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Stadt/Landkreis Uelzen:

Geschwindigkeitskontrolle

Am Freitagnachmittag kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 4/Uhlenring. Dabei wurden 21 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 144 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen.

Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 08:15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer die Ebstorfer Straße, in Bad Bevensen, stadteinwärts. Dabei übersah er eine 74-jährige Frau, die mit ihrem Rollator die Straße überquerte. Die Frau wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt.

Geschwindigkeitskontrolle

Am Samstagmittag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in Uelzen-Groß Liedern durch. Dabei wurden 9 Geschwindigkeitsverstöße, 1 Gurtverstoß und 1x Fahren ohne Fahrerlaubnis geahndet. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 68 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Den 69-jährigen Mann, der ohne Führerschein unterwegs war erwartet ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, kontrollierten Beamte einen PKW in Himbergen, Kettelstorf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 59-jährige fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Eine Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,74 Promille. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sonntagmorgen fiel einer Streife erneut ein PKW in Uelzen, Groß Liedern auf, der nach einem Fahren ohne Fahrerlaubnis eigentlich dort abgestellt worden war. Am Steuer befand sich wieder der 69-jähriger Mann, dem zuvor bereits die Weiterfahrt untersagt worden war, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein erneutes Strafverfahren. Auch diesmal wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrzeughalter, der die Fahrt ermöglichte, erwartet nun auch ein Strafverfahren.

Stadt/Landkreis Lüchow:

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ereignisdatum: Sa., 20.02.2021 01:30 Ereignisort: 19273 Neuhaus, Sückau Kurzsachverhalt: Ein 23-jähriger aus dem LK Ludwigslust-Parchim, der mit seinem Pkw Audi in Sückau unterwegs war, wurde anlässlich einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und durch Alkohol beeinflusst ist. Ein Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,34 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Diebstahl von Zigaretten

Ereignisdatum: Sa., 20.02.2021 18:25 Ereignisort: 29439 Lüchow, Drawehner Straße Kurzsachverhalt: Zwei männliche Personen hielten sich im Kassenbereich eines Supermarktes in der Drawehner Straße in Lüchow auf. Durch eine Person wurde die Kassiererin so abgelenkt, dass dadurch die weitere Person die Situation ausnutzte und meh-rere Schachteln Zigaretten entwendete. Auf Ansprechen der Personen durch das Personal entfernten sich die beiden vom Ort. Einen Täter konnte die Polizei kurze Zeit später stellen, der weitere Täter ist mit dem Diebesgut flüchtig.

