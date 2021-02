Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg - Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt im Psychiatrischen Klinikum - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Ergänzung/Änderung Verletzungsgrad weiterer Opfer ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt im Psychiatrischen Klinikum - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Am Freitag, 19.02.21, gegen 02.10 Uhr, wurden mehrere Streifenwagen zum Psychiatrischen Klinikum Am Wienebütteler Weg entsandt, da ein Patient in einer Station dort Mitpatienten und Pfleger angegriffen hatte. Auf der betroffenen Station konnte ein 21-Jähriger angetroffen werden, der mit Gegenständen nach den eintreffenden Polizeibeamten warf. Der 21-Jährige konnte von mehreren Polizeibeamten schließlich überwältigt werden, wobei auch Pfefferspray zum Einsatz kam. Ihm wurden Handfesseln angelegt.

Nach ersten Ermittlungen besteht der dringende Verdacht, dass der 21-Jährige einem 54 Jahre alten Mann, der ebenfalls Patient auf der Station war, durch Gewalteinwirkung auf den Hals getötet hat. Ein weiterer, 56 Jahre alter Patient, wurde vermutlich ebenfalls durch den Tatverdächtigen so schwer verletzt, dass Lebensgefahr bestand. Der 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dort ist er noch am Vormittag in Folge der Verletzungen verstorben.

Eine Krankenpflegerinnen im Alter 61 Jahren wurde durch den Tatverdächtigen schwer, eine 42-jährige Krankenpflegerin sowie ein eingesetzter Polizeibeamter wurden jeweils leicht verletzt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

