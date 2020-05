Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Hauptstuhl (ots)

In der Nacht zum Montag wurde in der Bahnhofstraße ein parkender Pkw beschädigt. Wie der Polizei Landstuhl gestern mitgeteilt wurde, hatte der Eigentümer seinen dunkelblauen Honda am Fahrbahnrad ordnungsgemäß abgestellt. Als er am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug kam musste er entsetzt feststellen, dass sein Pkw augenscheinlich von einem anderen Fahrzeug gestreift wurde. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Euro. Der Verursacher hatte sich aber nicht gemeldet oder eine Nachricht hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. 06371 7 9229-0 | pilan RoBi

