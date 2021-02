Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Zeuge nach illegaler Müllentsorgung gesucht ++ Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt ++ auf der Flucht Drogen verloren ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Amelinghausen - auf der Flucht Drogen verloren

Am 16.02.21, gegen 12.50 Uhr, befuhr ein Polizeibeamter im Rahmen der Streife die Bäckerstraße, als ein vor ihm fahrender Pkw Skoda plötzlich stark beschleunigte. Der Polizeibeamte fuhr hinterher. Als der Skoda schließlich stoppte, sprang ein 25 Jahre alter Mann aus dem Pkw und rannte davon. Der Polizeibeamte verfolgte den polizeilich bekannten 25-Jährigen, der auf der Flucht einen Rucksack verlor. In dem Rucksack befanden sich diverse Tabletten, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen und sichergestellt wurden. Die 55-jährige Fahrerin des Skoda erhielt eine Verwarnung, der 25-Jährige eine Strafanzeige.

Lüneburg - versuchter Einbruch

In der Nacht zum 17.02.21 haben unbekannte Täter versucht in ein Reihenhaus in der Konrad-Adenauer-Straße einzubrechen. Die Täter versuchten die Terrassentür zu öffnen, gelangten jedoch nicht an das Haus hinein. Ob Sachschäden entstanden sind, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - aus Bus ausgestiegen und vor Pkw gelaufen

Am 16.02.21, gegen 11.15 Uhr, stieg eine 24-Jährige in der Straße Schwarzer Weg etwa Höhe Dahnkestraße aus dem Linienbus. Im Anschluss daran wollte die Fußgängerin die Fahrbahn im Bereich der dortigen Radfahrer- bzw. Fußgängerfurt überqueren. Hierbei übersah die 24-Jährige offenbar den Pkw Audi eines 30-Jährigen. Der Audi-Fahrer bremste stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Die 24-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde in Folge leicht verletzt.

Handorf - nach Unfall geflüchtet

Am 16.02.21, zwischen 08.00 und 14.10 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter vermutlich mit einem Lkw, gegen einen Daimler Vito, der auf dem Parkplatz an der Kreisstraße 48 abgestellt war. An dem Daimler entstand erheblicher Sachschaden; dieser wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, in Verbindung zu setzen.

Amt Neuhaus/ Lüneburg - Fahrräder gestohlen

Am 16.02.21, gegen 14.30 Uhr, stellte ein Anwohner in der Kirchstraße in Neuhaus sein blaues Mountainbike Conway auf dem Grundstück vor der Haustür ab. Als er gegen 15.00 Uhr das Fahrrad wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass das Mountainbike nicht mehr dort stand. Bereits am 15.02.21, zwischen 17.10 und 18.00 Uhr, wurde einer 16-Jährigen ihr graues Trekkingrad der Marke Gudereit im Amselweg gestohlen. Die Jugendliche hatte das Fahrrad abgestellt, während die auf der Ilmenau-Aue Schlittschuh lief. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nehmen die Polizei Amt Neuhaus, Tel.: 038841/61950, bzw. die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Stromaggregate gestohlen

Unbekannte Täter drangen höchstwahrscheinlich in der Nacht zum Dienstag in einen Kleingarten An den Kabekgärten ein und stahlen ein Stromaggregat. Die Tat ereignete sich zwischen dem 15.02.21, 18.00 Uhr, und dem 16.02.21, 13.30 Uhr. In etwa dem gleichen Tatzeitraum brachen die Täter auch eine Gartenhütte auf und entwendeten aus dieser ebenfalls ein Stromaggregat. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf insgesamt geschätzte 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Lüchow - unerlaubtes Plakatieren

Im Rahmen der Streife stellten Polizeibeamte in den frühen Morgenstunden des 17.02.21 diverse Plakatierungen im Lüchower Stadtgebiet fest. Unbekannte hatten mehr als 45 Plakate mit der Aufschrift "Ein Jahr nach Hanau" und Hinweis auf eine bislang nicht angemeldete Veranstaltung im gesamten Stadtgebiet an unterschiedliche Gebäude und Flächen geklebt. Die Plakate wurden bereits entfernt, jedoch bittet die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, um Zeugenhinweise.

Dannenberg - Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 16.02.21, gegen 13.05 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit einem Daimler Sprinter die Ortsdurchfahrt Gümse aus Richtung Sipnitz kommend. Beim Durchfahren einer Linkskurve hielt sich der 23-Jährige nicht an das Rechtsfahrgebot und stieß in der Kurve mit einer in entgegengesetzte Richtung fahrenden Pedelec-Fahrerin zusammen. Die 52-jährige Pedelec-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An Lkw und Pedelec entstanden Sachschäden von jeweils mehreren hundert Euro.

Uelzen

Uelzen - Handy gestohlen

Einem 23-Jährigen wurde von unbekannten Tätern am 15.02.21, zwischen 18.10 und 18.40 Uhr, das Handy aus der Hosentasche gestohlen, während er sich in der Bahnhofstraße aufhielt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Hanstedt - falsche Kennzeichen benutzt

Am 16.02.21, gegen 17.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 50-Jährigen aus dem Heidekreis, der mit einem VW Sharan unterwegs war, an dem die Kennzeichen für einen Oldtimer angebracht waren. Die Kennzeichen gehörten nicht dem Fahrer, sondern einem älteren Angehörigen und gehörten entsprechend nicht zu dem VW. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen den VW-Fahrer eingeleitet.

Uelzen - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am späten Dienstagabend, 16.02.21, wurde der 32 Jahre alte Fahrer eines Nissan in der Groß Liederner Straße von der Polizei kontrolliert. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, stand, der Nissan-Fahrer unter dem Einfluss von Amphetamin und THC. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Verfahren gegen ihn eingeleitet. Auch gegen die Halterin des Pkw wurde ein Verfahren eingeleitet, da sie die Fahrt zugelassen hatte.

Bad Bodenteich - Zeuge nach illegaler Müllentsorgung gesucht

Gegen einen 57 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Uelzen hat die Polizei am Dienstagnachmittag ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ein Zeuge hatte den 57-Jährigen am 16.02.21, zwischen 15.20 und 15.35 Uhr, dabei beobachtet, wie er am u.a. mehrere Kisten mit Geschirr und gefüllte Blumenkübel an bzw. auf den im Distelkamp aufgestellten Altglascontainern abgestellt hatte. In dem Zusammenhang wird der Zeuge gebeten, sich noch einmal mit der Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/965980, in Verbindung zu setzen. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

