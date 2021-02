Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "tragischer Unglücksfall" - Seniorin verstirbt nach Sturz - Lkw übersieht beim Rückwärtsrangieren 87-Jährige ++ Fahrrad von "Feuerwehrmann" gestohlen - "Drahtesel" wieder aufgefunden ...

Lüneburg (ots)

Presse - 16.02.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - junge Männer nach Farbschmierereien festgestellt

Drei 32, 34 und 48 Jahre alte Männer aus Lüneburg konnte die Polizei in den Nachtstunden zum 16.02.21 in der Lüneburger Altstadt feststellen und kontrollieren. Zuvor waren gegen 02:00 Uhr u.a. in der Zollstraße mehrere Schmierereien/Schriftzüge festgestellt worden. Bei dem 34-Jährigen stellten die Beamten u.a. entsprechende Utensilien fest. Die Polizei ermittelt.

Adendorf - Blumentöpfe vom Balkon auf Pkw geworfen - Polizei ermittelt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei nach dem Wurf von zwei Blumentöpfen eines jungen Mannes auf einen Pkw in den Nachmittagsstunden des 15.02.21 im Amselweg. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der Mann von einem Balkon gegen 16:50 Uhr die Blumentöpfe auf die Frontscheibe eines kurz zuvor geparkten Pkw Ford Tourneo geworfen und hatte diesen dadurch beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den jungen Mann aus Adendorf.

Lüneburg - Spinde in Firmenumkleideraum aufgebrochen

Zwei Spinde in den Umkleideräumlichkeiten einer Firma in der Otto-Brenner-Straße brachen Unbekannte in den Vormittagsstunden des 15.02.21 auf. Die Unbekannten hatten sich zwischen 09:00 und 11:00 Uhr Zugang zu den Räumen verschafft und zwei Spinde aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Rotlicht missachtet und "falsche Personalien angegeben"

Das Rotlicht Auf der Hude aus Richtung des Behördenzentrums kommend in Richtung Am Alten Eisenwerk missachtete ein 33-Jähriger mit seinem Lastenrad in den Nachmittagsstunden des 15.02.21. Der Lüneburger fuhr gegen 15:00 Uhr links an einem Kraftomnibus vorbei und missachtete das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Der Radfahrer fuhr weiter in die Straße Auf der Hude in Rtg. des Bardowicker Wasserweges und ignorierte abermals das Rotlicht einer weiteren "Ampel". Bei der Kontrolle gab der 33-Jährige falsche Personalien an. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

Bleckede, OT. Rosenthal - betrunken auf schneeglatter Fahrbahn verunfallt - 1,4 Promille

Auf schneeglatter Fahrbahn verunfallte ein 58 Jahre alter Fahrer eines Pkw Hyundai in den frühen Abendstunden des 15.02.21 im Bereich Rosenthal. Der Mann aus der Region war gegen 18:30 Uhr auf der Landesstraße 219 aus Jürgensdorf kommend unterwegs und verunfallte aufgrund seiner Alkoholisierung im Verlauf einer Linkskurve. Bei nichtangepasster Geschwindigkeit kam der Pkw nach rechts von Fahrbahn ab. Der 58-Jährige, bei dem ein Alkoholwert von 1,4 Promille festgestellt wurde, wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro. Da zu befürchten war, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, wurde auch die Feuerwehr Bleckede alarmiert, die zum Einsatz kam.

Gegen den Mann aus der Region wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Parallel prüfen die Beamten, ob der Pkw Hyundai möglicherweise vor dem Unfall auch noch mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte.

Bleckede - Fahrrad von "Feuerwehrmann" gestohlen - "Drahtesel" wieder aufgefunden -> Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Im Zusammenhang mit dem Feuerwehreinsatz "eingeklemmter Fahrzeugführer nach VU in Rosenthal" ermittelt die Polizei Bleckede auch wegen Diebstahl eines Fahrrads; konnte jedoch das Mountainbike am heutigen Tage wieder auffinden. Ein 17-Jähriger war am 15.02.21 nach Alarmierung gegen 18:45 Uhr als freiwilliger Feuerwehrmann mit seinem Rad unterwegs zur Wache, als er von einem Kameraden mit dessen Pkw mitgenommen wurde. Er stellte sein Fahrrad im Bereich der Turnhalle an der Lüneburger Straße unverschlossen ab. Nach der Rückkehr aus dem Einsatz gegen 19:45 Uhr war das Mountainbike weg/gestohlen.

Nach erfolgter Strafanzeige konnte die Polizei Bleckede das Fahrrad des Jugendlichen in den heutigen Morgenstunden wieder auffinden; ermittelt jedoch im Umfeld des Auffindeortes wegen Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - "tragischer Unglücksfall" - Seniorin verstirbt nach Sturz - Lkw übersieht beim Rückwärtsrangieren 87-Jährige auf landwirtschaftlichen Betrieb und touchiert diese - Polizei und Genossenschaft ermitteln

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es in den Morgenstunden des 16.02.21 auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Region Zernien/Mützingen. Der Fahrer eines Lkw Transporter Iveco aus dem Landkreis Parchim hatte im Anlieferungsverkehr gegen 08:40 Uhr beim Rückwärtsfahren auf dem Innenhof des Betriebs nicht wahrgenommen. Die 87-Jährige war nach ersten Ermittlungen hinter das Fahrzeug getreten, so dass der Lkw die Frau touchierte und diese dadurch stürzte. Durch die Kollision und den Sturz wurde die Seniorin lebensgefährlich verletzt. Während der Versorgung durch Rettungskräfte verschlechterte sich der Zustand der Frau, so dass diese trotz Reanimation letztlich im Krankenhaus verstarb. Beamte des Kriminalermittlungsdienstes Lüchow übernahmen die weiteren Ermittlungen. Parallel wurde die Berufsgenossenschaft eingeschaltet.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Lokalität scheitert - 1000 Euro Sachschaden

In die Räumlichkeiten einer Lokalität in der Mühlenstraße einzubrechen, versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 14. auf den 15.02.21. Die Täter hatten dabei gewaltsam den Griff der Haupteingangstür entfernt und schlugen im rückwärtigen Bereich eine Fensterscheibe mit ebendiesem Griff ein. Sie gelangten augenscheinlich nicht in den Räumlichkeiten. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt - von der Fahrbahn abgekommen - Kfz-Kennzeichen verloren - weitergefahren und ermittelt

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatten Straßenverhältnissen verunfallte ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi in den Abendstunden des 15.02.21 auf der Kreisstraße 7. Der junge Mann aus Uelzen war gegen 21:30 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen, touchiert dabei einen am Straßenrand stehenden Baum leicht und überfuhr einen Leitpfosten. Zudem löst sich das Kennzeichen des Pkw Audi. Der junge Mann setzte (ohne Kennzeichen) die Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand geringer Sachschaden. Die alarmierte Polizei konnten den Verursacher anhand des Kfz-Kennzeichens ermitteln. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Rosche - aufgrund Sekundenschlafs verunfallt - Baum touchiert

Vermutlich aufgrund Sekundenschlafs verunfallte ein 33 Jahre alter Fahrer aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg mit seinem Pkw VW Up in den Morgenstunden des 16.02.21 auf der Bundesstraße 493. Der VW-Fahrer war gegen 08:50 Uhr zwischen Zarenthien und Rosche nach links von der Fahrbahn abgekommen und touchierte einen Baum. Er blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.

Uelzen - "Licht an!" -> die Polizei kontrolliert Radfahrer

Vor dem Hintergrund der gemeinsamen Aktion "Licht an!" von Verkehrswacht und Polizei kontrollierten Beamte in den Morgenstunden des 16.02.21 im Uelzener Stadtgebiet insgesamt 36 Fahrradfahrer. Hierbei wurden 15 Verstöße festgestellt. Die Betroffenen waren einsichtig und wurden in dieser Phase der Aktion mündlich verwarnt. ... durchweg eine positive Resonanz für die Aktion "Licht an". Weitere Kontrollen; auch gebührenpflichtig, folgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell