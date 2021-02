Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Nachtrag Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen ++

Lüneburg (ots)

Scharnebeck: Weiterer Einsatz am Inselsee

Am heutigen Sonntag ist es am Mittag zu einem weiteren Einsatz am Inselsee gekommen, welcher derzeit auch noch andauert. Eine Vielzahl an Menschen suchen das Gelände auf und betreten die nicht freigegebene Eisfläche, obwohl nach dem gestrigen Einsatz von der Gemeinde Scharnebeck Hinweisschilder an den Zugängen zum Gelände angebracht wurden, welche das Betreten der Eisfläche verbieten. In der Spitze sind bislang ca. 250 Personen vor Ort gewesen. Es müssen mehrfach und wiederkehrend Aufforderungen ausgesprochen werden, um die auf dem Eis befindlichen Personen dazu zu bewegen, dieses zu verlassen. In der Regel verhalten sich die Personen nach der Ansprache aber kooperativ. Des Weiteren wird die Einhaltung der Corona-Verordnung überprüft. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass Menschenansammlungen in der derzeitigen Corona-Lage möglichst zu vermeiden sind. Des Weiteren wird ausdrücklich vor einem Betreten von nicht freigegebenen Eisflächen gewarnt, da Lebensgefahr besteht. Hier sind insbesondere die Erwachsenen gefordert, ein Vorbild für die Kinder und Jugendlichen zu sein und nicht sich und andere in Gefahr zu bringen.

