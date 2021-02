Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 12.-14.02.2021 ++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg:

Lüneburg: Corona-Verstöße

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu Corona-Verstößen im Innenstadtbereich. Zum einen feierten am späteren Abend in einem Kellerraum einer Bar insgesamt sechs Personen mit lauter Musik und ohne Mundschutz, zudem wurden Abstände nicht eingehalten. Zum anderen saßen in der Nacht zwei Paare in einem Restaurant und konsumierten zusammen alkoholische Getränke. Beide Zusammenkünfte wurden aufgelöst und Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gegen alle Personen wegen Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung eingeleitet.

Scharnebeck: Menschenansammlung am Inselsee

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei Lüneburg gemeldet, dass sich am Inselsee in Scharnebeck eine sehr große Anzahl an Personen aufhalten würde und dort unter anderem Glühwein verkauft werde. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte die zuerst eintreffende Streifenwagenbesatzung ca. 500 Personen vor Ort feststellen. Aus dem dortigen Kiosk heraus wurden unter anderem heiße Getränke und Würstchen verkauft, welche auch dort im unmittelbaren Nahbereich des Kiosk auf Sitzbänken verköstigt wurden. Eine Vielzahl an Personen befand sich auf der nicht freigegebenen Eisfläche des Inselsees. Auf Grund der derzeitigen Corona-Situation und gefahrenabwehrenden Gründen musste der Eisbetrieb untersagt werden und die Personen, welche den Anweisungen Folge leisteten, haben anschließend nach und nach das Gelände verlassen. Soweit möglich wurden Personalien festgestellt und auf Corona-Verstöße hingewiesen. Gegen den Kiosk-Betreiber wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz wegen Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass Menschenansammlungen in der derzeitigen Corona-Lage möglichst zu vermeiden sind. Des Weiteren wird vor einem Betreten von nicht freigegebenen Eisflächen gewarnt, da Lebensgefahr besteht.

Lüneburg: versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Friseurgeschäft in der Innenstadt einzubrechen. Der Versuch eine Tür aufzubrechen misslang, allerdings wurde hierdurch die Tür beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer: 04131 / 8306 22215 entgegen.

Lüneburg: Wegweisung nach häuslicher Gewalt

Am Samstagabend kam es im Stadtteil Kreideberg zu einer häuslichen Gewalt. Die Lebenspartner gerieten in Streit. In der Folge schubsten sie sich und der alkoholisierte Mann (54 Jahre alt) schlug die Frau (43 Jahre alt) ins Gesicht. Durch die körperliche Auseinandersetzung wurden beide verletzt und dementsprechende Strafverfahren gegen beide wegen Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde der Mann der gemeinsamen Wohnung für fünf Tage verwiesen.

Lüneburg: Einbruch in Schmuckgeschäft

Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Kuhstraße. Drei derzeit noch unbekannte Täter, vmtl. Jugendliche, schlugen die Scheibe des Schaufensters ein und entwendeten dort ausgelegte Dekoration. Anschließend flüchteten diese. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer: 04131 / 8306 22215 entgegen.

Lüneburg: Fahrt unter Drogeneinfluss

Am späten Samstagabend fiel in Lüneburg einer Funkstreife ein Pkw auf, welcher auf der Dahlenburger Landstraße in Schlangenlinien fuhr. Bei einer Überprüfung des 20-jährigen männlichen Fahrers wurde zwar keine Alkoholbeeinflussung festgestellt, jedoch Auffälligkeiten bei den durchgeführten motorischen Tests. Da der Fahrer nicht in der Lage war eine Urinprobe abzugeben wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg:

Clenze - die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei am Samstag in den frühen Abendstunden in Clenze an der Mühlenstraße, aus Richtung Prießeck kommend. Es wurde zweimal die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h überschritten.

Unerlaubte Corona-Party

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden acht feiernde Personen in einer Wohnung gemeldet und festgestellt. Die Feier wurde aufgelöst und gegen alle angetroffenen Personen entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Wer vermisst ein Kinderfahrrad?

In Woltersdorf wurde vor einem Wohnhaus ein unabgeschlossenes BBF Kinderfahrrad, Outrider, blau- weiß, 20 Zoll Reifengröße, aufgefunden. Laut des Finders habe dieses Fahrrad bereits seit einigen Tagen herrenlos und unabgeschlossen vor dem Haus gestanden. Das Fahrrad wurde zur Polizeiwache Lüchow verbracht und wird dem Fundbüro Lüchow zugeführt.

Landkreis Uelzen:

Dubiose Anrufe

Am Freitag kam es in der Stadt Uelzen zu einer Vielzahl von Anrufen bei älteren Mitbürgern, in denen sich eine männliche Person entweder als Bankmitarbeiter oder aber als Polizeibeamter ausgab. Unter dem Vorwand, dem oder der Angerufenen sei Falschgeld ausgezahlt worden, versuchte der Anrufer, die Aushändigung der vermeintlich falschen Geldscheine anzubahnen, damit diese angeblich umgetauscht werden könnten. In anderen Gesprächen gab die Person an, vom Konto des Angerufenen sei eine unberechtigte Buchung ins Ausland vorgenommen worden. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen, dass hier ein Betrugsversuch vorlag und beendeten das Gespräch. Besonders perfide ging der Betrüger vor, indem er das Misstrauen durch eine Konferenzschaltung auszuhebeln versuchte. Die Angerufenen bekamen das Angebot, die Polizei anzurufen, sollten hierzu aber auf keinen Fall das laufende Gespräch beenden. Der Trick hierbei ist, dass die Angerufenen durch eine "Ringschaltung" tatsächlich wieder beim Anrufer landen. Die Polizei rät: Beenden Sie immer aktiv das Gespräch, indem Sie auflegen. Erst dann rufen Sie die örtliche Polizeidienststelle an, indem Sie selbst die Nummer wählen. Die echte Polizei, ebenso wie echte Bankmitarbeiter würden Sie niemals anrufen, um Seriennummern von Banknoten abzufragen oder einen Umtausch an der Haustür zu veranlassen. Die Betrüger ermitteln die Rufnummern, indem sie in Telefonbüchern nach Vornamen suchen, die auf ältere Personen schließen lassen. Wenn Vornamen nicht im Telefonbucheintrag stehen, erschwert dies den Betrügern ihre "Arbeit".

Verkehrsdelikte und Unfälle

Dass auch für sogenannte E-Scooter eine Versicherungspflicht besteht, hat sich immer noch nicht überall herumgesprochen. So kontrollierte die Polizei am Freitagnachmittag in Bad Bevensen einen Jugendlichen, der auf einem solchen Elektrokleinstfahrzeug durch die Kurstadt fuhr. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Glimpflich ging ein Verkehrsunfall aus, der sich am Freitagmittag an der Landesstraße 250 Einmündung Zum Neuen Eelde ereignete: Der 62 Jahre alte Führer eines Sattelschleppers bog bei Grünlicht in die Landesstraße ein. Eine 53-Jährige Autofahrerin missachtete ihrerseits das für sie geltende Rotlicht und fuhr auf der Landesstraße weiter stadtauswärts. Die Frau fuhr in der Folge seitlich in den Sattelzug. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit 5.000 Euro.

Leichte Verletzungen erlitt eine junge Autofahrerin bei einem Unfall am Freitagabend im Uelzener Stadtgebiet. Ein 23 Jahre alter Autofahrer befuhr die Gudesstraße in Richtung Hammersteinkreisel und missachtete hierbei an der Kreuzung zur Mühlenstraße/Mauerstraße die Vorfahrt einer Gleichaltrigen, die den Innenstadtring in Richtung Mauerstraße befuhr. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell