Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ versuchte Einbrüche ++ Gegenstand von Brücke auf Lkw geworfen - Zeugen gesucht ++ Fußgängerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Bedroht und Angespuckt

Eine 48 Jahre alte Lüneburgerin wurde am Donnerstagnachmittag von einer Gruppe bestehend aus drei Jugendlichen bedroht und angespuckt. Die 48-Jährige war am 11.02.21, gegen 16.35 Uhr, zu Fuß an der Ecke Bleckeder Landstraße/ Georg-Böhm-Straße unterwegs, als sich der Vorfall ereignete. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten die Personalien einer 15 Jahre alten Tatverdächtigen aus dem Landkreis Lüneburg sowie von einem 13 Jahre alten Jungen und einem 19-Jährigen aus Lüneburg ermittelt werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Fußgängerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 12.02.21, gegen 04.35 Uhr, befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Pkw Kia die Bögelstraße in Richtung Soltauer Straße. Auf Höhe des Klinikums überquert eine 54-Jährige die Fahrbahn der Bögelstraße in Richtung Klinikum. Hierbei tritt sie hinter einem Fahrzeug hervor, welches auf der Fahrspur in Richtung Auf der Höhe steht. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen dem Kia und der Fußgängerin. Die 54-Jährige wird in Folge des Unfalls leicht verletzt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gusborn - Gegenstand von Brücke auf Lkw geworfen - Zeugen gesucht

Am 11.02.21, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger mit einem Lkw Scania die B 191 in Richtung Dannenberg. Auf der Brücke der Dorfstraße sah der 56-Jährige zwei dunkel gekleidete Personen, die einen Gegenstand auf den Lkw warfen, wodurch ein Spiegel beschädigt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Lüchow - ohne Versicherungsschutz unterwegs

In der Neue Straße wurde am Spätnachmittag des 11.02.21 ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz für den Pkw seit einigen Wochen erloschen ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Dannenberg - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 09.02.21, zwischen 17.00 und 18.30 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken gegen einen Porsche, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Adolfstraße abgestellt war. An dem Porsche entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Uelzen

Uelzen - versuchte Einbrüche

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 12.02.21 jeweils eine Scheibe von zwei Firmen in der Straße Im Böh eingeschlagen. Trotz der zerstörten Scheiben gelangten die Täter nicht in die Gebäude hinein. Es entstanden jedoch Sachschäden von ca. 1.300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/122-215, entgegen.

Wriedel - gegen Hausverbot verstoßen - keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen

Eine 57 Jahre alte Frau betrat am Donnerstagmorgen, 11.02.21, gegen 07.10 Uhr, eine Bäckerei in der Wulfsoder Straße. Die 57-Jährige hat dort bereits ein Hausverbot und trug keine Mund-Nasen-Bedeckung. Als sie 57-Jährige angesprochen wurde, fing sie an herumzupöbeln und verließ erst, nachdem beim Polizeinotruf angerufen wurde, den Verkaufsraum. Es wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Auflagen und ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch gegen die 57-Jährige eingeleitet.

