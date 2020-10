Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201026-4: Räuber trugen Tresor zum Fluchtauto - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu einem zuvor entwendeten Ford Fiesta machen können, der zwischenzeitlich aufgefunden worden ist. Dieser Wagen steht in Zusammenhang mit einem Raubdelikt.

In Elsdorf klingelten Freitagnachmittag (23. Oktober) um 13:40 Uhr zwei Männer an einem Wohnhaus in der Gladbacher Straße. Die beiden Männer gelangten durch einen Vorwand in das Haus einer 81-Jährigen. Dort verwickelten sie die Seniorin zuerst in ein Gespräch und stießen sie zur Seite. Die Täter entwendeten einen in der Wohnung befindlichen Tresor, trugen diesen in Richtung der Fußgängerampel an der Gladbacher Straße Höhe Nr. 35, luden ihn dort in einen an der Straße wartenden, silbernen Ford Fiesta mit Bergheimer Kennzeichen und fuhren mit hohem Tempo davon.

Ein Täter ist circa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von schmaler Statur. Er hatte dunkle kurze Haare und war mit einer beigefarbenen Arbeitshose und einer hellblauen Jacke oder Pullover bekleidet. Der Mittäter ist circa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von breiter, muskulöser Statur. Er war mit einer blauen Jeans, einem dunkelblauen Pullover und einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Beide trugen medizinische Mund-Nasen-Abdeckungen.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas zu den beiden Tätern und dem Fluchtwagen angeben können, sich umgehend unter Telefon 02233 52-0 zu melden. Bekannt ist derzeit, dass der Fluchtwagen in der Zeit zwischen Samstag (17. Oktober, 18:30 Uhr) und Samstag (24. Oktober, 18:30 Uhr) in Bergheim-Zieverich in der Otto-Hahn-Straße entwendet worden ist. Der Wagen wurde am Freitag (23. Oktober) gegen 16:15 Uhr nach der Tat in der Heinrich-Hertz-Straße in Bergheim aufgefunden und sichergestellt.

Außerdem bittet die Polizei den oder die Fahrerin eines weißen BMW X6 mit Anhängerkupplung, der zur Tatzeit in Tatortnähe an der Kreissparkasse mit eingeschalteter Warnblinkanlage am Straßenrand stand, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell