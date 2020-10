Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201026-3: Festnahmen nach versuchtem Diebstahl - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 52-jährige Frau sowie ein 21-jähriger Mann haben am Samstag (24. Oktober) versucht, die Geldbörse einer 85-jährigen Seniorin zu stehlen.

Die 85-Jährige ging gegen 10:45 Uhr gemeinsam mit ihrer 53-jährigen Tochter auf der Carl-Schurz-Straße. Plötzlich näherten sich die beiden Tatverdächtigen und griffen in die Handtasche der 85-Jährigen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Die 53-Jährige stellte das Diebes-Duo zur Rede und winkte einem vorbeifahrenden Streifenwagen zu. Bei der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass die beiden Tatverdächtigen in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Diebstahldelikten in Erscheinung getreten waren. Die Beamten nahmen beide wegen Wiederholungsgefahr vorläufig fest und leiteten Strafverfahren gegen sie ein. (nh)

