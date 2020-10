Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Alkoholisierter Beifahrer griff ins Lenkrad - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 42-jähriger Beifahrer griff während der Fahrt dem Fahrzeugführer ins Lenkrad, worauf dieser die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr am Sonntagmorgen (25.10.2020, 01:00 Uhr) in Liblar die Köttinger Straße in Richtung Klosengartenstraße. Bei der Durchfahrt des dortigen Kreisverkehres griff sein Beifahrer in das Lenkrad und riss dieses nach rechts. Hierdurch verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr die Verkehrsinsel der Querungshilfe auf der Klosengartenstraße und kam nach rechts über den Gehweg von der Fahrbahn ab. Letztendlich kollidierte er noch mit dort befindlichen Zaunelementen und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Beide Personen blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Beim Beifahrer konnte Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Beifahrers sichergestellt. (ua)

