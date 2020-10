Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Autofahrerin nach Alleinunfall schwerverletzt - Hürth/Köln

Die 21-jährige Fahrzeugführerin kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen einen Baum und kam in einem Zaun zum Stillstand.

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Autofahrerin befuhr am 23.10.2020 gegen 17:15 Uhr die Gleueler Straße in Fahrtrichtung Horbeller Straße. In einer leichten Rechtskurve kam sie mit den beiden rechten Reifen auf den dortigen Grünstreifen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte quer über die Straße frontal gegen einen Baum. Von diesem prallte sie dann zurück auf die gegenüberliegende Seite gegen einen Zaun und blieb dort stehen. Hier fing der Motor ihres Fahrzeuges zunächst Feuer, welches aber durch einen zufällig vorbeikommenden Rettungswagen der Feuerwehr direkt gelöscht wurde. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. (ua)

