Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger flieht nach Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am Dienstag (15.09.2020) beobachtete ein Detektiv gegen 13:40 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Hohenzollernstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein 18-Jähriger einen Parfumtester aus der Auslage und steckte diesen ein. Anschließend entfernte er sich aus dem Geschäft, wurde dabei jedoch von dem Ladendetektiv aufgehalten. Der Ennepetaler riss sich jedoch los und floh mit der Tatbeute. Kurze Zeit später stellte sich der 18-Jährige, jedoch ohne den Parfumtester. Gegenüber der Polizeibeamten gab er an, dass er diesen auf der Flucht verloren habe. Der Ennepetaler erhält nun eine Anzeige und das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

