Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl führt zur Festnahme eines 40-Jährigen

Hagen (ots)

Im Rahmen eines Ladendiebstahls am Dienstag (15.09.2020) gegen 15:40 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hohenzollernstraße wurde ein 40-Jähriger festgenommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand entnahm ein 35-Jähriger ein Parfum aus der Auslage und steckte dieses ein. Ein 40-Jähriger behielt dabei das Umfeld im Blick. Ein Ladendetektiv beobachtete die Männer und sprach diese beim Verlassen des Geschäft an. Der 35-Jährige händigte das Parfum daraufhin aus, anschließend flüchteten die Männer jedoch. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnten beide im Nahbereich angetroffen werden. Bei der Durchsuchung konnte ein weiteres Parfum sowie ein Messer aufgefunden werden. Da der 40-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, nahmen ihn die Polizisten fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam Hagen. Beide Männer erhalten eine Anzeige und das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

