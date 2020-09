Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme nach Taschendiebstählen

Hagen (ots)

Drei Frauen fielen am Montag (14.09.2020) gegen 16:55 Uhr in der Körnerstraße im Zusammenhang mit diversen Taschendiebstählen auf. Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich die Frauen im Alter von 25-37 Jahren mehrere Male in einem Bekleidungsgeschäft am Friedrich-Ebert-Platz auf und veränderten dabei regelmäßig ihr äußeres Erscheinungsbild. In dem Geschäft umzingelten die Frauen dann Kundinnen und kamen diesen auffällig nah. Dieses Verhalten wurde von einem Ladendetektiv beobachtet, welcher die Polizei verständigte. Die Polizisten konnten die Frauen dann im Bereich der Körnerstraße antreffen und kontrollieren. In einer mitgeführten Tasche stellten die Polizeibeamten unter anderem einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie fremde Kontokarten fest. Eine tatbeteiligte 25-Jährige konnte keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen und wurde festgenommen. Die drei Frauen erhalten nun Anzeigen und das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

