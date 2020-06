Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00:30 Uhr verursachte eine 21-jährige Frau aus Mannheim einen Verkehrsunfall auf der B44, bei welchem sie schwer verletzt wurde. Die 21-jährige Autofahrerin kam in Höhe der Ausfahrt Rheingalerie, aus bislang ungeklärter Ursache, von der regennassen Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit diversen Abgrenzungen und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwerverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass die 21-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Verkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme abgeleitet werden.

Die Polizei Ludwigshafen sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

