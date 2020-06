Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Trunkenheitsfahrt auf der B9

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend gegen 23:20 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen der Polizei ein Fahrzeug, welches Schlangenlinien fahren würde. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte das betreffende Fahrzeug in Ludwigshafen auf dem Kaiserwörthdamm einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Durch die kontrollierenden Beamten wurde beim 49-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein anschließender Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,58 Promille. Der Beschuldigte wurde auf die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiter ergaben Ermittlungen, dass gegen den Mann aus Gronau (Westf.) eine Fahrerlaubnissperre besteht. Da der beschuldigte Fahrzeugführer in der Vergangenheit bereits mehrfach mit ähnlichen Delikten aufgefallen ist, sich im Gespräch mit den Beamten uneinsichtig zeigte und äußerte auch in Zukunft betrunken fahren zu wollen, wurde sein Fahrzeug sichergestellt. Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden aufgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Zeugen, welche durch die Fahrweise des Beschuldigten womöglich gefährdet oder genötigt wurden, sich unter Tel: 0621/932-2122 oder per Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) auf der Dienststelle zu melden.

