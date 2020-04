Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Diebstahl eines Mini+++Zeugen nach Müllentsorgung gesucht+++Autofahrer pustet über zwei Promille+++Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Mini gestohlen

Von einem Hof in der Straße "Margaretenhütte" stahlen Unbekannte einen BMW. Zwischen 15.00 Uhr am Mittwoch (01. April) und 01.10 Uhr am Donnerstag (02. April) brachen sie das Hoftor einer Autoverwertung auf und flüchteten mit dem blaugrauen Mini. Aufgrund eines Geräusches wurde der Besitzer wach, der dann gegen 01.10 Uhr die Polizei informierte. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Über 2 Promille gepustet

2,16 Promille zeigte der Alkotester bei einem 51-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen den Polizeibeamten an. Der Autofahrer fiel gegen 18.45 Uhr der Besatzung eines Rettungswagens auf. Er stand mit seinem Auto am Fahrbahnrand der Lahnstraße, als die Sanitäter ihn ansprachen. Plötzlich flüchtete der 51-Jährige, der offenbar nach Alkohol roch. Eine informierte Polizeistreife erwischte ihn in einem Lindener Ortsteil. Sie nahmen ihn mit zur Dienststelle. Dort wurden ihm zwei Blutproben entnommen, da ein sogenannter Nachtrunk nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Ordnungshüter stellten ebenfalls den Führerschein sicher.

Gießen: Illegale Abfälle entsorgt - Polizei sucht nach Zeugen

Nach der illegalen Entsorgung von Abfällen von Mittwochabend (01. April) sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 62-jähriger Mann beobachtete gegen 18.00 Uhr zwei Männer, die mehrere Plastikmüllsäcke auf einem Parkplatz im Eichendorfring unerlaubt entsorgten. Anschließend stiegen sie wieder ins Auto und fuhren, obwohl sich der Zeuge zunächst in den Weg stellte, davon. Beschreibung der Verdächtigen: Sie sind etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß. Sie haben kurze Haare und sahen nach Angaben des Zeugen südländisch aus. Der Fahrer trug einen Bart. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug und der Identität des Fahrers sowie des Komplizen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: VW überschlägt sich

Am Mittwoch (01.April) kam es gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße K187 zu einem Unfall, bei dem sich ein 29-jähriger Mann aus Hungen schwer verletzte. Der Hungener fuhr gegen 18.30 Uhr von der B457 in Richtung Langd. Dabei kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW stieß gegen einen Kanalzugang und überschlug sich mehrmals. Schließlich kam er in einem Graben zum Stehen. Der 29-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Verkehrsinsel beschädigt

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (01.April) gegen 17.40 Uhr in der Obertorstraße. Eine 58-jährige Frau befuhr die Obertorstraße in Richtung Kaiserstraße. Dabei kam sie vermutlich aus Unachtsamkeit nach links aus die Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.050 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A5/Grünberg: Bremsvorgang zu spät bemerkt

10.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Mittwochabend (01.April) auf der Bundesautobahn A5 bei Grünberg. Gegen 19.25 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann mit einem Audi die A5 in Richtung Frankfurt. Dabei bemerkte er offenbar den Bremsvorgang eines vorrausfahrenden 21-jährigen Mannes mit einem Skoda zu spät. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der 21-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

B3/Gießen: Zusammenstoß beim Spurwechsel

Am Mittwoch (01.April) gegen 10.58 Uhr kam es auf der Bundesstraße B3 zu einem Unfall. Ein 57-jähriger Fahrer eines Baustellenfahrzeuges befuhr die B3 von Marburg nach Gießen auf der linken Spur. Ein 33-jähriger Mann mit einem Opel versuchte das Baustellenfahrzeug zu überholen und wechselte auf die rechte Spur. Dies übersah der 57-Jährige offenbar und es kam zum Zusammenstoß. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wird der Schaden auf 5.500 Euro geschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Unfallbeteiligten bittet die Polizei um Hinweise zum Unfallhergang. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

