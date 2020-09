Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt unter Drogeneinfluss Schlangenlinien

Hagen (ots)

Ein 27-Jähriger fiel am Montag (14.09.2020) gegen 20:30 Uhr im Bereich der Verbandsstraße mehreren Zeugen durch seine Fahrweise auf. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann zunächst in Richtung Ruhrtalstraße unterwegs. Dabei fuhr er Schlangenlinien und passierte zwei rote Ampeln. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Hagener schließlich mit seinem Ford in der Schieferstraße angetroffen werden. Auf die Polizisten machte der Mann einen stark benommenen Eindruck. Dieser bestätigte sich durch einen freiwillig durchgeführten Drogenvortest, der positiv verlief. Zudem konnten Betäubungsmittel im Fahrzeug des 27-Jährigen aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizisten nahmen den Mann für eine Blutprobenentnahme mit zur Wache. Er erhält nun eine Anzeige und das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

