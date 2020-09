Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Ladendiebstahl festgenommen

Hagen (ots)

Im Rahmen eines Ladendiebstahls am Montag (14.09.2020) gegen 13:50 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hohenzollernstraße wurde ein 26-Jähriger festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm der Mann zunächst ein Parfum aus der Auslage und steckte dieses unter seine Kleidung. Dabei beobachtete ihn ein Ladendetektiv und verständigte die Polizei. Da der 26-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, nahmen die Polizeibeamten den Mann fest. Er wurde in das Polizeigewahrsam Hagen gebracht und erhielt eine Anzeige. Das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

