Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (12.09.2020) gegen 16:45 Uhr auf der Enneper Straße, verletzten sich drei Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Ford-Fahrerin die Enneper Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg auf dem rechten Fahrstreifen. Eine 49-jährige Bergisch Gladbacherin befuhr in gleicher Fahrtrichtung den linken Fahrstreifen. Als die Ford-Fahrerin wendete, kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Mercedes der 49-Jährigen. Die 18-Jährige blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Zwei Mitfahrerinnen im Alter von 19 Jahren sowie die 49-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und Hagener Krankenhäusern zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wurde auf 9.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell