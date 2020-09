Polizei Hagen

POL-HA: Lastkraftwagen bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Hagen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag (15.09.2020) gegen 14:40 Uhr in der Obernahmerstraße. Laut einer Zeugin befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Lastkraftwagen die Obernahmer Straße in Fahrtrichtung Hohenlimburg. Dabei beschädigte er aus bislang ungeklärter Ursache im Vorbeifahren den geparkten Lastkraftwagen einer Firma und fuhr anschließend weiter ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Diese konnte den Fahrer des Lastkraftwagens ermitteln und zum Sachverhalt befragen. Der 58-Jährige gab an, den Unfall nicht verursacht zu habe. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. (kh)

