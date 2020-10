Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201023-4: Jugendliche erpressten Zwölfjährigen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagabend (22. Oktober) einen zwölfjährigen Jungen erpresst und Bargeld gefordert.

Der Zwölfjährige holte sich gegen 19:00 Uhr bei einem Imbiss in der Thaliastraße etwas zu essen. Als er zu seinem Fahrrad ging und nach Hause fahren wollte, sprachen ihn zwei unbekannte Jugendliche an. Da ihm das Duo unbekannt war, ignorierte er sie. Die Jugendlichen hielten sein Fahrrad fest, um ihn an der Fahrt zu hindern und forderten sein Essen sowie Bargeld. Dem Zwölfjährigen gelang es in einem günstigen Moment, sich aus dem Griff der Unbekannten zu lösen und zu flüchten. Die Unbekannten waren laut Zeugenangaben etwa 14 Jahre alt. Der Haupttäter war rund 160 Zentimeter groß und hatte schwarze Haare. Er trug ein langärmeliges Oberteil mit einer schwarzen Weste mit Glitzerapplikationen. Zudem hatte er eine Bauchtasche, eine helle Hose mit Löchern an den Knien und weiße Schuhe. Sein Komplize war schwarz gekleidet und trug eine Kappe. Darunter lugte braunes Haar hervor. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die beiden unbekannten Jugendlichen gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell