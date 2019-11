Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrausweisautomat in Hagen aufgeflext - Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise

Um Zeugenhinweise bittet die Bundespolizei nach einem versuchten Aufbruch eines Fahrausweisautomaten am Bahnhof in Hagen-Westerbauer. Dieser ereignete sich bereits Mittwochnacht (27. November). Das Gerät wurde dabei erheblich beschädigt.

Unbekannte hatten gegen 2:50 Uhr auf Bahnsteig zu Gleis 2 versucht, den Fahrausweis mittels einer Flex und weiteren Werkzeugen aufzubrechen. Dabei wurde der Einbruchalarm ausgelöst.

Einsatzkräfte der Bundespolizei fahndeten im Nahbereich des Bahnhofs nach Tatverdächtigen. Personen oder Fahrzeuge konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

Trotz des Einsatzes mehrerer Werkzeuge, gelangten der oder die Tatverdächtige nicht an das Innere des Automaten. An dem Gerät entstand erheblicher Sachschaden.

Kriminaltechniker sicherten Spuren am Automaten und stellten zwei Werkzeuge sicher. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bahnhofs in Hagen-Westerbauer, am 27. November, in der Zeit von 2:30 Uhr bis 3 Uhr beobachten/ feststellen konnten werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 in Verbindung zu setzen.

