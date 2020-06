Polizei Braunschweig

POL-BS: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Zuckerberg 11.06.2020, 17.30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag stellte der 57-jährige Pächter der Gaststätte an der Sportanlage "Rote Wiese" Einbruchsspuren fest und informierte die Polizei.

An den Zugangstüren zur Gaststätte und zum Festsaal konnten Hebelspuren festgestellt werden. Offensichtlich hatte hier jemand versucht in die Räume einzubrechen.

Der Pächter war zuletzt am Vorabend in der Gaststätte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Hebelspuren noch nicht vorhanden. Vermutlich wurde die Tat in der Nacht auf Donnerstag begangen. Es wurde nichts entwendet.

Ob der Einbrecher an der Robustheit der Türen scheiterte, oder aus anderen Gründen von der Tat abgelassen hat, muss nun ermittelt werden.

