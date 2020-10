Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201026-2: Radfahrerin touchierte Auto - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Orrer Straße wurde am Freitagnachmittag (23. Oktober) eine 69-jährige Radfahrerin schwer verletzt.

Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr gegen 17:15 Uhr auf der Orrer Straße in Richtung Venloer Straße. Als er die 69-jährige Radfahrerin, die sich vor ihm befand, überholte, machte die Frau laut Zeugenangaben einen Schlenker zur Fahrbahnmitte, wodurch sich beide Fahrzeuge berührten. Die Seniorin kam zu Fall. Ein Krankenwagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Ihr Ehemann nahm ihr Fahrrad in Verwahrung. Die Orrer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (nh)

