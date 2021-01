Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Versuchter Einbruch

Hersfeld - RotenburgHersfeld - Rotenburg (ots)

Unbekannte steigen in Lagerraum ein

Hauneck/Unterhaun - Unbekannte kletterten zwischen Montagmittag (04.01.) und Dienstagmorgen (05.01.) über eine Betonmauer und verschafften sich somit Zutritt zu einem Werkgelände sowie einem Lager- und Werkstattraum in den Döllwiesen. Aus diesen entwendeten die Unbekannten einen Fahrzeugschlüssel und eine Bohrmaschine. Hierbei ergab sich ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrecher scheitern an der Kellertür

Petersberg - Zwischen Dienstagnachmittag (05.01.) und Mittwochnachmittag (06.01.) versuchten Unbekannte über einen Kellerraum in ein Einfamilienhaus in der Spessartstraße einzudringen. Beim Versuch die Holztür des gesonderten Kellerraumes aufzuhebeln, scheiterten die unbekannten Täter jedoch. Es entstand lediglich ein geringfügiger Sachschaden in Form von Materialverdrängung an der Tür.

