Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Mehrere Straftaten geklärt -

FuldaFulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

- Mehrere Straftaten geklärt -

Fulda - Am frühen Mittwochmorgen (06.01.2021) gelang es der Polizei Fulda, einen Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen.

Gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei über verdächtige, aus einer Apotheke kommende Geräusche informiert. Sofort entsendete die Polizeistation Fulda mehrere Streifen zu dem Objekt.

Vor Ort konnten die Beamten eine Person im Inneren der Apotheke wahrnehmen. Als diese das Objekt verlassen wollte, lief sie der Polizei direkt in die Arme und konnte festgenommen werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 37-jährigen bereits polizeibekannten Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte weiteres Diebesgut, welches augenscheinlich aus anderen Einbruchsdelikten stammt, sichergestellt werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda ergab sich der Verdacht, dass auf die Rechnung des Beschuldigten ein weiterer Einbruch, begangen in derselben Nacht in ein Sportgeschäft im Bereich Heinrichstraße, geht. Außerdem steht der Festgenommene im Verdacht, zwei weitere Einbrüche in Apotheken, sowie einen weiteren Einbruch in ein Schmuckgeschäft, Anfang der Woche begangen zu haben.

Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Fulda vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurde er in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

