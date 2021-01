Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten in Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Rotenburg - Am Donnerstagmorgen (07.01.), gegen 8:20 Uhr, befuhr eine 60- jährige Frau aus Wildeck mit ihrem VW-Golf die Kasseler Straße in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit befuhr ein 78-jähriger Mann aus Bebra mit seinem Opel-Astra ebenfalls die Kasseler Straße, in entgegengesetzte Richtung. In Höhe eines Einkaufsmarktes geriet die 60-Jährige aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Opel-Astra zusammen. Beide Verkehrsteilnehmer wurden schwerverletzt in ein Kreiskrankenhaus verbracht.

Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Rotenburg gebunden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 83 war für rund eineinhalb Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

