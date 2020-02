Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unfallflucht im City Parkhaus

Trier (ots)

Am heutigen Samstag den 29.09.20 wurde in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 18 Uhr ein Honda Civic, welcher im ersten UG des City Parkhaus abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug am Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Südallee 3

54290 Trier

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

Daniel Thiel

0651 9779-3200

0651 9779-3209

Daniel.Thiel@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell