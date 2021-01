Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Person stirbt bei Verkehrsunfall in Eichenzell

Lingeshof

EichenzellEichenzell (ots)

Am Freitag, 08.01.2021, gegen 02:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine 62-jährige PKW Suzuki Fahrerin aus Eichenzell tödlich verletzt wurde. Die PKW-Führerin befuhr die K 60 von Eichenzell in Richtung Melters. An der dortigen zweiten Brückenunterführung kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen den rechten Brückenpfeiler. Die PKW-Führerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung des Sachverhalts wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Gefertigt: Koch, PHK' in - Polizeistation Fulda (E31/Ra)

