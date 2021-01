Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - RotenburgHersfeld - Rotenburg (ots)

Unfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (07.01.), gegen 18:50 Uhr, befuhr eine 40-jährige Fahrerin eines Skoda aus Waldkappel die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Bebra. Ein 22-jähriger Fahrer eines Mazda aus Bad Hersfeld befuhr die Carl-Benz-Straße stadtauswärts und wollte an der Einmündung zur B 27 nach links auf die B 27 in Richtung Fulda fahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro

