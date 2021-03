Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Feuerwehr löscht Flammen

In einer Wirtschaft brannte es am Samstag in Uhingen.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr brannte es in einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße. Die Feuerwehr kam und löschte das Feuer. Die Flammen sollen entstanden sein, weil die Hitze eines Backofens die Dämmung des Gebäudes in Brand setzte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

++++0486709

Claudia Kappeler, Tel. 07371/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell