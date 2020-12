Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrunkener ohne Fahrerlaubnis will Fahrzeug entwenden und stößt dabei gegen weiteren Pkw (82/1012)

SpeyerSpeyer (ots)

10.12.2020, 21:35 Uhr

Mehrere Strafverfahren leitete die Polizei am Donnerstag gegen 21:35 Uhr gegen einen 31-jährigen Mann aus Speyer ein. Dieser konnte im Bereich des Bahnhofs von einem Fahrzeughalter dabei beobachtet werden, wie er sich in dessen Fahrzeug setzte, dass vor einem Lieferservice geparkt war. Beim Versuch dieses in Betrieb zu setzen, stieß der 31-Jährige gegen ein daneben parkendes Fahrzeug, ohne das jedoch ein Sachschaden an den Fahrzeugen entstand. Nachdem der Beschuldigte zunächst noch vor Ort vom Fahrzeughalter festgehalten werden konnte, hatte er sich bis zum Eintreffen der Polizeistreife bereits von der Örtlichkeit entfernt. Er konnte jedoch noch in der Bahnhofstraße festgestellt und einer polizeilichen Kontrolle zugeführt werden. Er wies dabei einen Atemalkoholwert von 2,84 Promille auf. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Da er zudem über keine Fahrerlaubnis verfügt, ermittelt die Polizei nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung durch Alkohol, Diebstahl eines Kraftfahrzeugs und Verkehrsunfallflucht gegen den 31-Jährigen.

