POL-PDLU: Speyer - Anzeige wegen Missachtung von Weisung von Polizeibeamten (43/1012)

Polizeidirektion Ludwigshafen

Speyer - Anzeige wegen Missachtung von Weisung von Polizeibeamten

Speyer

10.12.2020, 11:00 Uhr

Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Rheinallee sollte gegen 11:00 Uhr ein 50-jähriger Volvo-Fahrer aus Speyer einer Kontrolle unterzogen werden, weil er sein Mobiltelefon während der Fahrt bediente. Der auf der Hafenstraße fahrende 50-jährige bremste sein Fahrzeug ab und wollte dann an der ihn in Richtung Rheinallee weisende Polizeibeamtin vorbeifahren. Trotz mehrfacher polizeilicher Aufforderung in die Rheinallee abzubiegen, um den Verkehr auf der Hafenstraße nicht zu blockieren, kam der Verkehrsteilnehmer dieser Anweisung der Polizeibeamtin zunächst nicht nach und blieb auf der Hafenstraße stehen. Dies führte zu einem erheblichen Rückstau des Fahrzeugverkehrs auf der Hafenstraße. Erst nach ca. 2-minütiger Diskussion konnte der 50-Jährige letztlich dazu bewegt werden, in die Rheinallee einzubiegen. Ihn erwartet nun neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Bedienens eines Mobiltelefons zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Missachtung von Zeichen und Weißungen von Polizeibeamten. Zudem ergeht seitens der Polizei eine Mitteilung an die Führerscheinstelle über das Verhalten des 50-Jährigen.

