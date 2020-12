Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchsversuch in Spielothek scheitert (24/0912)

SpeyerSpeyer (ots)

08.12 - 10.12.2020

Unbekannte Täter versuchten zwischen Dienstag und Donnerstag erfolglos, die Eingangstür bzw. ein daneben befindliches Fenster einer Spielothek in der Gutenbergstraße aufzuhebeln. Offensichtlich scheiterte das Vorhaben, so dass die Täter nicht in die Räumlichkeiten der Spielothek gelangten. Die Polizei sucht Zeugen, denen zwischen dem 08 - 10.12 Personen im Bereich der Gutenbergstraße aufgefallen sind, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

