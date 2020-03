Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis

Villingen-Schwenningen (ots)

Triberg

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am 28.02.2020 um 13.30 Uhr im Triberger Ortsteil Gremmelsbach in der Straße Hohlops ereignete. Der Fahrer eines weißen Lkw mit Sattelauflieger streifte in der Vorbeifahrt einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Audi A1. Hierbei wurde die Fahrertüre mit Außenspiegel erheblich beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500.- Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier St. Georgen, Tel.: 07724 949500, zu wenden.

Donaueschingen

Geparkter Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Ein geparkter schwarzer BMW X4 wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hagelrainstraße am gestrigen Samstag zwischen 12.20 Uhr und 12.35 Uhr durch einen unbekannten Fahrzeuglenker hinten rechts beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Donaueschingen, Tel.: 0771 837830, in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte im Zeitraum 28.02.2020 16.45 Uhr bis 29.02.2020 16.45 Uhr ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Eichendorffstraße geparkten weißen Honda Civic vorne links. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000.- Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel.: 0771 837830, zu melden.

Tuningen

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen. Eine unbekannte Täterschaft hat sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Wohnzimmer verschafft. Im Haus wurden sämtliche Schränke durchsucht. Die genaue Beute sowie der entstandene Schaden sind bislang nicht bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 85000, zu melden.

