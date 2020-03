Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Tuttlingen

Tuttlingen (ots)

Balgheim

Geschwindigkeitsmessanlage angezündet

Vermutlich mit Benzin haben Unbekannte in der vergangenen Nacht um 0.15 Uhr eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Tuttlinger Straße in Brand gesetzt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits erloschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Funktionsfähigkeit der Anlage muss noch abgeklärt werden. Zeugen konnten zwei dunkel gekleidete Personen beobachten, die mit einem Benzinkanister laut grölend über die Keltenstraße in die Dürbheimer Straße davonrannten. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeireviers Spaichingen, Tel.: 07424 93180, zu melden.

Tuttlingen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am 29.02.2020 zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr einen geparkten Skoda Octavia auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters in der Weimarstraße. Ohne sich um den an der hinteren linken Fahrzeugecke entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1000.- Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nehmen Beamte des Polizeireviers Tuttlingen, Tel.: 07461 9410, entgegen.

Tuttlingen - Möhringen

Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die sich im Zeitraum 28.02.2020 16.00 Uhr bis 29.02.2020 10.30 Uhr in der Wagenstraße ereignete. An einem Pkw Hyundai mit Tuttlinger Zulassung wurde der rechte hintere Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 9410, in Verbindung zu setzen.

