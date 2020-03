Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vermisstensuche

Sulz - Renfrizhausen (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein 89-Jähriger mit seinem Traktor in den Wald gefahren und seither nicht zurückgekehrt sei. Im Wald südöstlich von Renfrizhausen wurde das Fahrzeug noch vor Hinzuziehung der Polizei herrenlos aufgefunden. Noch vor Eintreffen der bereits alarmierten Rettungshundestaffel konnte der Gesuchte nach etwa 1,5 Stunden im Nahbereich des Schleppers in hilfloser Lage durch Beamte des Polizeireviers Oberndorf und der Polizeihundestaffel aufgefunden werden. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde die Feuerwehr Sulz und Renfrizhausen mit insgesamt 18 Einsatzkräften hinzugezogen. Der 89-Jährige konnte im weiteren Verlauf geborgen und lediglich mit leichter Unterkühlung in das Klinikum verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Dieter Schnurer, EPHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell