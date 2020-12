Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei leichtverletzte Personen bei Unfällen im Bereich von Tankstellen (14+61/1012)

SpeyerSpeyer (ots)

10.12.2020, 06:50 und 15:30 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in der Industriestraße kam es am Donnerstagmorgen gegen 06:50 Uhr. Ein 51-jähriger VW Crafter-Fahrer aus Herne übersah beim Verlassen des Tankstellengeländes einen 38-jährigen Leichtkraftradfahrer aus Mannheim, der gerade auf das Gelände einfuhr, und kollidierte mit diesem. Dieser stürzte und verletzte sich leicht, ohne dass es jedoch einer medizinischen Behandlung bedurfte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500EUR.

Ebenfalls leicht verletzt wurde ein 26-jähriger Radfahrer aus Speyer, der gegen 15:30 Uhr den parallel zur Wormser Landstraße verlaufenden Radweg in nördliche Richtung befuhr. In Höhe eines Tankstellengeländes wurde er von einem 43-jährigen Ford-Fahrer aus Speyer, der auf das Tankstellengelände einbog, übersehen und kam zu Sturz kam. Hierbei verletzte er sich leicht, eine medizinische Versorgung war jedoch auch bei ihm nicht erforderlich. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw ein Schaden von ca. 150EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell