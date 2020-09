Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Korrekturmeldung +++ 81-Jährige bei Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei dem Verkehrsunfall zur untenstehenden Pressemitteilung wurde nicht die 81-jährige Pkw-Fahrerin, sondern der 68-jährige Treckerfahrer leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Behandlung des 68-Jährigen am Unfallort war nicht erforderlich.

Bezug zur Pressemitteilung vom 08.09.2020:

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Trecker wurde eine 81-jährige Pkw-Fahrerin am Montag, 7. September 2020, leicht verletzt. Gegen 16:30 Uhr befuhr die 81-Jährige aus Stuhr mit ihrem Pkw, einem grauen VW, die Annenheider Allee in Richtung Reinersweg. Zwischen der Sulinger Straße und dem Reinersweg beabsichtigte der vor ihr fahrende Trecker, nach links in einen Weg abzubiegen. Dies übersah die 81-Jährige, setzte zum Überholen an und stieß mit dem abbiegenden Trecker zusammen. Durch die Kollision wurde sie leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 68-jährige Treckerfahrer aus Delmenhorst wurde nicht verletzt. Die Höhe der entstandenen Schäden ist aktuell noch nicht bekannt.

