Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand an einem Geschäftshaus in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 8. September 2020, geriet gegen 07:50 Uhr die Außenverkleidung einer Lüftungsanlage, die an einem Geschäftshaus in der Marktstraße in Nordenham angebracht war, in Brand.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nordenham entfernten die Außenverkleidung der Lüftungsanlage und löschten das Feuer.

Der Rauch, der sich durch den Brand entwickelte, zog durch das betroffene Geschäftsgebäude sowie durch nebenliegende Gebäude, die anschließend gelüftet werden mussten.

Durch das Feuer entstand ein geringer Schaden an dem Gebäude in noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell