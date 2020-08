Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrug durch falsche Polizeibeamte am Telefon war in Brakel erfolgreich

Brakel (ots)

Mit der kriminellen Masche "Falscher Polizeibeamter" waren unbekannte Betrüger in Brakel erfolgreich. Am Dienstag, 18.08.2020, gegen Nachmittag, wurde eine ältere Dame in Brakel telefonisch von den Betrügern kontaktiert. Der unbekannte Mann befragte die Frau im Gespräch zu einem möglichen Bankschließfach, welches sie tatsächlich besaß. In mehreren Gesprächen wurde von dem Unbekannten, der sich als Polizist ausgab, erklärt, dass das Geld aus dem Schließfach auf Echtheit von ihm überprüft werden solle. Der Betrüger wies die Geschädigte an, das Geld nach Abholung von der Bank an eine Person zu übergeben. Somit kam es letztendlich am frühen Abend zur Übergabe einer hohen fünfstelligen Summe an einen unbekannten Mann. Erst nach der Übergabe wurde die örtliche Polizei hinzugerufen. Hinweis der echten Polizei: "Wir rufen Sie niemals an und stellen Fragen zu ihrem Vermögen. Bei einem Anruf beenden Sie den Kontakt bitte sofort und melden sich bei der Polizei per Notruf 110!" /ell

