Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in einen Supermarkt

Bad Driburg (ots)

Eine oder mehrere Personen brachen am Dienstagmorgen, 18.08.2020, 01:30 Uhr, in einen Lebensmittelmarkt an der Erich-Klausener-Straße in Bad Driburg ein. Über einen Nebeneingang drang man gewaltsam in das Gebäude ein. Im Kassenbereich wurden Zigarettenschachteln in unbestimmter Menge entwendet. Durch die gewaltsamen Beschädigungen ist ein Sachschaden entstanden. Um Hinweise von möglichen Zeugen bittet die Polizei in Warburg unter Telefon 05641/7880-0. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell