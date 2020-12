Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Verkehrsinsel und flüchtet (08/1012)

SpeyerSpeyer (ots)

10.12.2020

Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Landauer Straße kam es vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bzw. den frühen Morgenstunden des Donnerstags. Dem Schadensbild zu Folge kam dort ein aus Richtung Innenstadt kommendes Fahrzeug beim Einbiegen in die Schwerdstraße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte beim Überfahren der Verkehrsinsel zwei Verkehrszeichen. Hinweise auf den Unfallverursacher konnten vor Ort nicht erlangt werden. Die Polizei sucht Unfallzeugen bzw. Anwohner, die im Tatzeitraum ein entsprechendes Unfallgeräusch wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

