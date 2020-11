Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Brände; Verkehrsunfälle; Rollerdiebstahl; Polizeieinsatz am Hauptbahnhof; Lkw umgekippt

ReutlingenReutlingen (ots)

In Büro eingebrochen

In ein Büro in der Schuckertstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr und zwei Uhr hebelte der Einbrecher die Eingangstüre auf und durchsuchte nachfolgend die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Brand nach Schweißarbeiten

Schweißarbeiten an einem Schrottauto haben am Montagmittag zum Brand in einer Halle eines Autoverwertungsbetriebes in der Markwiesenstraße geführt. Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem sich in der Halle der Wagen entzündet hatte und erste Löschversuche eines Mitarbeiters erfolglos verlaufen waren. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften angerückt war, hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte die Flammen rasch löschen. Der Mitarbeiter, der bei seinen Löschversuchen möglicherweise Rauchgas eingeatmet hatte, wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Radlerin übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 21-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag am Kreisverkehr L 1207 / Kirchheimer Straße / Plochinger Straße ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit seinem Mercedes im Kreisverkehr unterwegs. Beim Ausfahren auf die K 1205 in Richtung Ötlingen übersah er die von links kommende E-Bike Fahrerin, die auf dem Radweg aus Richtung Freitagshof kommend, die Fahrbahn querte. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte die 21-Jährige. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Kleines Kind bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein kleines Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Berkheim erlitten. Eine 61-Jährige war gegen 15.10 Uhr mit ihrem Skoda Octavia auf der Nellinger Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Filderstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes-Lenkers. Der 29-Jährige prallte mit seiner C-Klasse in die rechte Seite des Skoda. Hierbei zog sich in dem Octavia ein drei Jahre alter Junge, der ordnungsgemäß in einem Kindersitz auf der Rückbank gesichert war, leichte Verletzungen zu. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle war nicht notwendig. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. (ms)

Köngen (ES): Motorroller gestohlen

Ein silberner Motorroller des Herstellers Piaggio ist in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, in der Hirschgartenstraße gestohlen worden. Das Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 803 UPL, war in einer Hofeinfahrt abgestellt. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (sm)

Esslingen - Oberesslingen (ES): Verletzte Radfahrerin

Eine Radfahrerin ist am Dienstagmorgen in der Plochinger Straße von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Fiat in der Keplerstraße und wollte nach rechts in die Plochinger Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 29-Jährigen, die mit ihrem Rennrad die Plochinger Straße in Richtung Esslingen befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Radfahrerin zu Boden geworfen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Am Rennrad entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro, am Fiat etwa 500 Euro. (sm)

Rottenburg (TÜ): Spielendes Kind von Pkw erfasst

Beim "Räuber und Gendarm" Spielen ist ein Kind am Montagnachmittag ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße gelaufen und von einem Pkw erfasst worden. Der Elfjährige spielte kurz vor 14 Uhr mit mehreren Mitschülern im Bereich des Pausenhofs eines Gymnasiums in der Sofienstraße. Als "Räuber" rannte er auf einem Fußweg von der Schule herkommend in Richtung Straße. Ohne zu schauen lief der Schüler zwischen geparkten Fahrzeugen über die Fahrbahn. Hierbei wurde der Junge von dem Opel Zafira einer 22 Jahre alten Frau erfasst, die in Richtung Sprollstraße unterwegs war. Beim Erkennen des von links kommenden Buben versuchte sie vergeblich, durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Kind zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Es wurde an der Unfallstelle von einer Notärztin und dem Rettungsdienst versorgt und im Anschluss von seiner Mutter zu einem Kinderarzt gebracht. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Gartenhütte in Brand geraten

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes einer Gartenhütte am frühen Dienstagmorgen im Bereich der Alten Rottenburger Straße. Gegen 1.20 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem ein Spaziergänger die Flammen entdeckt hatte. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand der etwa 20 Quadratmeter große Sperrholzschuppen bereits lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz war, löschte den Brand, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der als Holzlager dienende Schuppen vollständig niederbrannte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (cw)

Tübingen (TÜ): Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

Unter anderem wegen Erschleichens von Leistungen und Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermitteln das Polizeirevier Tübingen und die Bundespolizei gegen eine 24-jährige Frau aus Rottenburg nach einem Einsatz am Montagnachmittag am Hauptbahnhof. Die Frau war in einem Zug zwischen Reutlingen und Tübingen ohne gültigen Fahrschein aufgefallen, weshalb der Zugbegleiter kurz vor 14.15 Uhr die Polizei alarmiert hatte. Nachdem sie den Zug in Tübingen verlassen hatte, konnte sie von den Polizeibeamten vor dem Bahnhof angetroffen werden. Auf Ansprache reagierte sie nicht. Als sie angab, nur Englisch zu sprechen, wurde ihr der Grund der Personenkontrolle in englischer Sprache erklärt. Dennoch verweigerte sie die Angabe ihrer Personalien oder die Herausgabe eines Ausweisdokuments, weshalb sie zur Feststellung ihrer Identität in die Diensträume der Bundespolizei gebracht werden sollte. Dagegen setzte sie sich zur Wehr. Laut schreiend ließ sich die 24-Jährige mit ihren Kleinkindern auf dem Arm zu Boden fallen und schlug um sich. Obwohl ihr mehrfach in verschiedenen Sprachen der Grund der Kontrolle erklärt wurde, blieb sie uneinsichtig und äußerte immer wieder wahrheitswidrig, dass sie nur aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliert werde. Dies brachte wiederum etliche völlig unbeteiligte Passanten dazu, die aus Nigeria stammende Frau in ihrem Verhalten zu bestärken. Andere Passanten hingegen wirkten deeskalierend auf die 24-Jährige und die sich mit ihr solidarisierenden Personen ein. Nachdem die Personalien der Verdächtigen über persönliche Papiere, die sie in der Geldbörse im Kinderwagen mit sich führte, festgestellt werden konnten, beruhigte sich die Lage. Die Beschuldigte sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (ak)

Tübingen (TÜ): Lkw umgekippt

Beim Abladen eines mit Erde beladenen Kippers ist ein 56-Jähriger am Montagmittag in Lustnau verletzt worden. Gegen 11.50 Uhr entlud der Mann die Erde auf einer Baustelle im Bereich der Straße Grundwiesen. Offenbar aufgrund des unebenen Bodens kippte das Fahrzeug dabei immer weiter zur Seite und fiel schließlich nach links um. Der 56-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt im Führerhaus des Kippers befand, musste von den zahlreich angerückten Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus. Der am Lkw entstandene Sachschaden wird mit etwa 20.000 Euro beziffert. Weil sich die Unglücksstelle in der Nähe von Bahngleisen befunden hatte, kam im Rahmen der Bergung des Lkw ein Notfallmanager vor Ort. Der Bahnverkehr wurde jedoch nicht beeinträchtigt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam auch ein Vertreter des Landratsamts Tübingen, Abteilung Gewerbe und Umwelt an den Unfallort. (rn)

