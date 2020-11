Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Lebensmittel vom Lkw verkauft; Verkehrsunfälle; Trunkenheitsfahrt; Pkw-Aufbrüche

ReutlingenReutlingen (ots)

In Fahrradgeschäft eingebrochen

Möglicherweise auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der von Samstag, 15 Uhr, auf Sonntag, 15.30 Uhr, in ein Fahrradgeschäft in der Emil-Adolff-Straße eingebrochen ist. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchwühlte im Anschluss den Kassenbereich und die Büroräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Metzingen (RT): Lebensmittel vom Lkw verkauft

Wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Gewerberecht ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen zwei 30 und 48 Jahre alte Männer, die am Sonntag im Industriegebiet Längenfeld Lebensmittel von zwei Lkw heraus verkauft haben. Kurz nach elf Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf die beiden Lkw aufmerksam, aus denen heraus eine rege Verkaufstätigkeit an zahlreiche Kunden festgestellt wurde. Bei der nachfolgenden Überprüfung, zu der neben den Spezialisten der Verkehrspolizei auch der Zoll hinzugezogen wurde, stellte sich heraus, dass die beiden Männer keine Genehmigung für den gewerblichen Verkauf von Lebensmitteln vorweisen konnten. Neben Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten und fehlender Transportgenehmigungen ergab sich der Verdacht steuerrechtlicher Verstöße. Zusätzlich zur Beschlagnahme von Kaffee und Alkoholika durch die Steuerbehörde wurde eine Sicherheitsleistung von mehreren tausend Euro angeordnet. Die illegale Verkaufstätigkeit wurde eingestellt. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Eningen (RT): Beim Ausfahren nicht aufgepasst

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend leicht verletzt worden, als eine Autofahrerin beim Ausfahren aus einem Parkplatz nicht aufpasste. Eine 41-Jährige wollte kurz vor 18 Uhr mit ihrem Opel Astra vom Parkplatz eines Discounters auf die Reutlinger Straße ausfahren. Hierbei übersah sie den von links kommenden 3er BMW einer 44 Jahre alten Frau. Die Kollision war so heftig, dass sich die BMW-Lenkerin und eine 21 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzten und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden mussten. Zudem war an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (ms)

Esslingen (ES): Betrunken aus dem Verkehr gezogen

Einen betrunkenen Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Esslingen am Sonntagnachmittag in Mettingen aus dem Verkehr gezogen. Eine aufmerksame Zeugin hatte der Polizei gegen 13.20 Uhr gemeldet, dass der Lenker eines VW Golfes auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart in Schlangenlinien unterwegs sei. Nachdem der Golf-Fahrer die Bundesstraße an der Ausfahrt Mettingen verlassen hatte, konnte er an einer Ampel kontrolliert werden. Der 49-jährige Mann zeigte eindeutige, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Nach einem Atemalkoholtest, der einen vorläufigen Wert von deutlich über einem Promille ergab, wurde eine Blutprobe veranlasst. Seinen Führerschein musste der Mann an Ort und Stelle abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (sm).

Leinfelden-Echterdingen (ES): Baucontainer aufgeflext

Zwei Baucontainer auf einem Baustellengelände in Hofstetten sind am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 19.30 Uhr, flexten Unbekannte die Container auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Mit Werkzeugen im Wert von mehreren tausend Euro machten sie sich aus dem Staub. Der an den Containern entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Tübingen (TÜ): Pkw-Aufbrecher am Werk

Drei Fahrzeuge sind am frühen Sonntagmorgen von einem Pkw-Aufbrecher im Schleifmühleweg angegangen worden. Gegen 3.45 Uhr hörte ein Zeuge verdächtige Geräusche von einer Abstellfläche gegenüber einer Firma herkommend. Als mehrere Streifenwagen kurze Zeit später in der Weststadt eintrafen, sahen die Beamten eine Person in Richtung B 28 davonrennen. Diese konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen unerkannt entkommen. Auf der Stellfläche waren an zwei VW Transportern und einem VW Polo jeweils eine Seitenscheibe eingeworfen. Ersten Erkenntnissen nach wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Unachtsam die Türe geöffnet

Erheblich verletzt wurden eine 26-jährige Radfahrerin und ihr fünfjähriger, im Kindersitz mitfahrender Sohn bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag gegen 13 Uhr in der Füllmauerstraße ereignet hat. Ein 53-Jähriger hatte mit seinem Mercedes unmittelbar zuvor am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ohne jedoch auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, öffnete er unvermittelt die Fahrertüre. Die Radlerin, die gerade mit ihrem Pedelec an dem Wagen vorbeifahren wollte, versuchte noch auszuweichen, blieb jedoch am Türgriff hängen und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die Mutter und den fünfjährigen Jungen nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus, wo das Kind zur Beobachtung stationär aufgenommen werden musste. Beide hatten einen Helm getragen. (cw)

Balingen (ZAK): In Böschung gelandet

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Sonntag auf der B27 ereignet hat. Der 42-jährige Fahrer eines Opel Insignia war gegen 2.50 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Erzingen und Dotternhausen in Fahrtrichtung Schömberg unterwegs. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam er in einer langgezogenen Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinab. Der Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

