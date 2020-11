POL-RT: Verkehrsunfälle, Zeugenaufrufe, Firmeneinbruch, gestürzter Mountainbiker

Polizeipräsidium Reutlingen

Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen im Stadtteil Betzingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 11.00 Uhr befuhr die 61-jährige Lenkerin eines VW Golf die Wannweiler Straße und bog an der mittels Lichtzeichenanlage geregelten Einmündung zur Straße Im Dorf nach rechts ab. Zeitgleich fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Toyota Yaris in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Mühlstraße und bog aus ihrer Sicht nach links in die Straße Im Dorf ein. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Während der Unfallaufnahme konnte bei der 61-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung von über einem Promille festgestellt werden. Sie musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9423333 zu melden.

Eningen unter Achalm (RT): Dunkler Audi nach gefährlichem Überholmanöver gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht unter der Telefonnummer 07121/99180 nach Zeugen, die Angaben zu einem dunklen Audi S6 machen können, der am Freitagnachmittag in gefährlicher Weise auf der Landesstraße 380 überholt hat. Der Lenker des gesuchten Fahrzeuges fuhr gegen 15.40 Uhr auf der L 380 von Eningen unter Achalm in Fahrtrichtung St. Johann und scherte circa eineinhalb Kilometer vor dem Wanderparkplatz "Schafhaus" zum Überholen einer Fahrzeugkolonne auf den Gegenfahrstreifen aus. Dort kam ihm der 48-jährige Lenker eines Mercedes CLA entgegen, welcher nur durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern konnte. Dem unbekannten Audifahrer gelang es, einige Meter vor dem zum Stillstand gekommenem Mercedes wieder einzuscheren. Anschließend setzte er die Fahrt in Richtung St. Johann fort.

Esslingen (ES): Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Mountainbiker am Samstagnachmittag bei einem Sturz auf einer Mountainbikestrecke im Stadtwald Esslingen zugezogen. Der 36-jährige Biker befuhr gegen 16.55 Uhr mit seinem E-Mountainbike den auf Höhe des Segelfluggelände Esslingen-Jägerhaus gelegenen und speziell für Mountainbikes angelegten Flowtrail. Nach einem Sprung über einen Hügel verlor er die Kontrolle über sein Bike, kam nach links von dem Trail ab und prallte in eine Baumgruppe. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine umliegende Klinik verbracht werden musste.

Kirchheim unter Teck (ES): Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Samstagnachmittag ist es auf der Landesstraße 1207 bei Kirchheim unter Teck zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten gekommen. Gegen 14.50 Uhr befuhr eine 77-Jährige mit ihrem Ford Fiesta die L 1207 in Fahrtrichtung Wernau, als sie auf Höhe der dortigen Parkbucht aus bislang unbekannter Ursache mehrfach nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Mauer touchierte. In Folge des Anstoßes drehte sich ihr Fahrzeug zunächst, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zur Endlage. Die Unfallverursacherin wurde von Ersthelfen aus dem Fahrzeug gerettet und vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Wernau (ES): Gefährliches Überholmanöver führte zu Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen in der Kirchheimer Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Kirchheim unter Teck. Gegen 10.00 Uhr befuhr der bislang unbekannte Lenker einer älteren, dunkelblauen Mercedes-Benz E-Klasse die Kirchheimer Straße in Fahrtrichtung Plochingen. An der Kreuzung zur Junkerstraße überholte er innerorts eine Fahrzeugkolonne und scherte hierzu auf die Gegenfahrspur aus. Der dort entgegenkommende 46-jährige Lenker einer Mercedes-Benz C-Klasse konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Ein nachfolgender 52-jähriger Lenker einer Mercedes-Benz A-Klasse leitete ebenfalls eine Bremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit der C-Klasse nicht mehr verhindern. Der dunkelblaue Mercedes setzte seine Fahrt in Richtung Plochingen fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder ebenfalls durch das Fahrverhalten des Überholers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden.

Wendlingen am Neckar (ES): Einbruch in Firmengebäude

In eine Firma in der Boßlerstraße ist im Zeitraum zwischen Freitag, 21 Uhr und Samstag, 10.30 Uhr eingebrochen worden. Vermutlich mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich über das Dach Zutritt zum Gebäude und dursuchten dort sämtliche Büroräumlichkeiten. Aus einem gewaltsam geöffneten Tresor wurden mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Esslingen, von welcher Spezialisten der Kriminaltechnik zur Spurensicherung vor Ort tätig waren, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mössingen (TÜ): Verkehrsinsel überfahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagmittag am Kreisverkehr auf der Landesstraße 385 zwischen Mössingen und Öschingen gegen 11.30 Uhr ereignet haben soll. Nach Aussagen des 64-jährigen Fahrzeughalters fuhr er mit seinem Opel Astra aus Talheim kommend in den Kreisverkehr ein. Beim Einfahren sei ein technischer Defekt an seinem Fahrzeug aufgetreten, so dass er die Mittelinsel des Kreisverkehrs überfuhr und infolgedessen mehrere Verkehrszeichen beschädigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Fahrzeughalter informierte gegen 11.55 Uhr von zu Hause aus die Polizei, welche den Unfall nachträglich aufnahm. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/9728660 zu melden.

Grosselfingen (ZAK): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Samstagabend zwischen Bisingen und Grosselfingen im Bereich der Anschlussstelle zur B 27 ereignet hat. Gegen 19.50 Uhr wollte ein 30-Jähriger mit seinem Nissan von der Bundesstraße 27 kommend an der dortigen Einmündung nach links auf die Landesstraße 391 in Richtung Grosselfingen abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden VW Lupo einer 51-Jährigen, welche trotz einer Gefahrenbremsung eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte. Beide Unfallbeteiligten zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, ein hierauf durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Neben einer Blutprobe musste der 30-Jährige deshalb auch seinen Führerschein abgeben. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen geborgen werden mussten.

