Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Brand; Einbrüche

ReutlingenReutlingen (ots)

Esslingen (ES): Joggerin mit Radlerin kollidiert

Bei einer Kollision mit einer Radlerin ist eine Joggerin am Montagmorgen auf dem Neckarradweg verletzt worden. Die 45-jährige Läuferin war dort aus Richtung Stadtmitte kommend bei Esslingen Zell auf Höhe des Eisstadions unterwegs. Als die von hinten kommende und in dieselbe Richtung fahrende Radfahrerin an der 45-Jährigen vorbeifahren wollte, scherte die Joggerin offenbar unvermittelt in Richtung Wegmitte aus. Obwohl die 44-jährige Radlerin bremste und noch versuchte auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß. Während die Radfahrerin unverletzt blieb, zog sich die Joggerin beim anschließenden Sturz Verletzungen noch unklaren Ausmaßes zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (ak)

Kirchheim/Teck (ES): Laptops und Bargeld gestohlen

Mehrere Laptops und einen kleineren Bargeldbetrag haben Unbekannte über das vergangene Wochenende aus der Schule in der Limburgstraße gestohlen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, sieben Uhr, gelangten die Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise ins Schulgebäude. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf Bargeld, das sie neben mehreren Laptops samt Netzgeräten sowie mehreren externen Laufwerken mitgehen ließen. Anschließend machte sie sich mit ihrer Beute unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Frickenhausen (ES): Altpapiercontainer in Brand geraten

Eine unsachgemäß entsorgte Zigarettenkippe könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Altpapiercontainers am Montagvormittag in der Nürtinger Straße gewesen sein. Gegen 11.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil aus dem Container Flammen schlugen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten anrückte, hatte die Flammen schnell unter Kontrolle und konnte den Brand rasch löschen. Allerdings stand der Container an der Außenwand einer Firma, wodurch deren Fassade ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt.

Bodelshausen (TÜ): Lkw übersehen

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Kreuzung Bahnhofstraße / Tübinger Straße ereignet hat. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 10.25 Uhr die Bahnhofstraße vom Bahnhof herkommend und wollte an der Kreuzung zur Tübinger Straße nach links abbiegen, um der Bahnhofstraße weiter zu folgen. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, wodurch es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Lkw Iveco kam. Dessen 62-jähriger Fahrer hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, um rechtzeitig reagieren zu können. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Schaufenster eingeschlagen und Uhren entwendet

Bei einem Schaufensterblitzeinbruch in der Tübinger Innenstadt hat ein unbekannter Dieb im Lauf des Wochenendes Uhren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der Täter schlug offenbar zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 22 Uhr, ein Schaufenster des Uhrengeschäfts in der Langen Gasse ein und nahm aus der Auslage eine noch unbekannte Anzahl Armbanduhren mit. Bislang fehlt von dem Dieb jede Spur. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

Rückfragen bitte an:

Andrea Kopp (ak), 07121/942-1101



Christian Wörner (cw), 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell